Сочинский курорт «Горки Город» подготовил скидки на зимние ски-пассы

Сочинский горный курорт «Горки Город» 1 сентября откроет продажу ски-пассов на сезон 2019/20 на билеты, действующие в новогодние праздники и высокий горнолыжный сезон

Те, кто приобретет ски-пасс до 31 октября, получат скидку до 15%. Приобрести зимние ски-пассы со скидкой, действующие в период с 28 декабря по 10 марта, можно будет только в онлайн-магазине shop.gorkygorod.ru, а получить — в кассах курорта в любой день со дня покупки, а позже — и в терминалах самообслуживания.

Среди билетов, которые появятся в предпродаже, будут однодневные и пакетные билеты «3 дня из 5». Проход для детей до 7 лет бесплатный, рассказали 30 августа в пресс-службе курорта «Горки Город».

С 1 сентября в продажу поступит бесконтактная смарт-карта (БСК) с действием в течение трех лет. Владелец карты сможет дистанционно пополнять ее на сайте «Горки Город» или в терминале самообслуживания и таким образом экономить время, избегая необходимости приобретать билеты в кассе.

Для тех, кто планирует помимо катания на горнолыжных склонах разместиться в отелях курорта «Горки Город», будут действовать специальные предложения в формате «отель + ски-пасс». Бронируя проживание на высотах 540 метров и 960 метров, гости смогут получить дополнительную выгоду и сэкономить на покупке ски-пассов до 40%.

Как сообщали Юга.ру, продажа сезонных ски-пассов «Зима 2019/2020» на курорт «Горки Город» стартовала в июне.