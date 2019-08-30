В Краснодаре возле РЦ «Европа» машина врезалась в столб и магазин

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре утром 30 августа произошло ДТП, после которого машина разбилась о столб

Авария случилась в 6:50 на пересечении улиц Красных Партизан и Азовской. По предварительным данным, 23-летний местный житель за рулем автомобиля Mazda двигался со стороны улицы Лукьяненко к Заполярной. Молодой человек потерял управление и врезался в столб. После удара машина продолжила движение и врезалась в строящийся магазин.

В результате аварии водителя госпитализировали, он находится в реанимации. По словам парня, он потерял управление из-за технических причин.

По факту ДТП проводится проверка, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Как сообщали Юга.ру, похожая авария произошла ночью 27 августа. Там молодой человек не справился с управлением и врезался в столб.

ДТП Краснодар Полиция

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Краснодарская «Типография» проведет отбор кандидатов на кураторские курсы
Дети в «Орленке» попробовали себя в роли следователей и попытались раскрыть преступления
В Краснодаре возле РЦ «Европа» машина врезалась в столб и магазин
Определились соперники «Краснодара» в Лиге Европы
В Тимашевске «Газель» сбила мотоцикл с двумя подростками
Сегодня станут известны соперники «Краснодара» в борьбе за 7 млн евро от Лиги Европы

Лента новостей

Статьи

В ожидании «Стереопикника»

Организаторы краснодарских событий о закулисье городских праздников

Статьи Партнерский

Флешмоб, салют и кедр ливанский

Как Геленджик отпраздновал День города

Фоторепортажи

Рита Ора и Димаш Кудайберген

В Сочи прошло закрытие «Новой волны — 2019». Фоторепортаж

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале