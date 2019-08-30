В Краснодаре возле РЦ «Европа» машина врезалась в столб и магазин
В Краснодаре утром 30 августа произошло ДТП, после которого машина разбилась о столб
Авария случилась в 6:50 на пересечении улиц Красных Партизан и Азовской. По предварительным данным, 23-летний местный житель за рулем автомобиля Mazda двигался со стороны улицы Лукьяненко к Заполярной. Молодой человек потерял управление и врезался в столб. После удара машина продолжила движение и врезалась в строящийся магазин.
В результате аварии водителя госпитализировали, он находится в реанимации. По словам парня, он потерял управление из-за технических причин.
По факту ДТП проводится проверка, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.
Как сообщали Юга.ру, похожая авария произошла ночью 27 августа. Там молодой человек не справился с управлением и врезался в столб.
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