В Краснодаре с балкона многоэтажки выпал парень
В Краснодаре 28 августа 21-летний молодой человек упал с верхнего этажа многоэтажного дома
Молодой человек разбился утром на улице Репина.
По факту произошедшего проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
В телеграм-каналах со ссылкой на очевидцев сообщили, что 21-летний молодой человек выпал с общего балкона примерно с 11-го этажа. До этого он выпивал с друзьями.
Ровно неделю назад, 21 августа, в Краснодаре произошел аналогичный случай. Из окна многоэтажного дома на улице Минской выпал 21-летний молодой человек.
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