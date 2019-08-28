В Краснодаре с балкона многоэтажки выпал парень

В Краснодаре 28 августа 21-летний молодой человек упал с верхнего этажа многоэтажного дома

Молодой человек разбился утром на улице Репина.

По факту произошедшего проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В телеграм-каналах со ссылкой на очевидцев сообщили, что 21-летний молодой человек выпал с общего балкона примерно с 11-го этажа. До этого он выпивал с друзьями.