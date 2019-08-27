Пассажирская «Газель» перевернулась на горной дороге в Дагестане. Два человека погибли
В горах Гергебильского района Дагестана произошло ДТП с пассажирской «Газелью». Есть жертвы
Авария случилась около 10:00 на трассе Грозный — Ботлих — Хунзах — Араканский мост рядом с селом Чалда. По предварительным данным, у «Газели» отказали тормоза, водитель не справился с управлением, и машина перевернулась.
В результате ДТП погибли 46-летняя и 55-летняя женщины, пишет RT. В больницу доставили восемь пострадавших, среди них дети 8 и 15 лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Дагестану.
Юга.ру уже писали об авариях с «Газелями» в Дагестане. В мае в Буйнакском районе после столкновения с легковушкой загорелась маршрутка: в результате три человека погибли и один пострадал.
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