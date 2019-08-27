В Краснодаре насмерть сбили двух человек, переходивших дорогу на красный свет
В Краснодаре ночью 26 августа под колесами автомобиля на пешеходном переходе погибли два человека
Авария произошла в 23:02 на улице Петра Метальникова. По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля Mazda ехал по улице Петра Метальникова с Московской в сторону Российской. На регулируемом перекрестке с улицей Евгении Жигуленко мужчина сбил двух 58-летних пешеходов, переходивших дорогу по переходу на красный свет.
В результате ДТП оба пешехода скончались. По данному факту проводится проверка, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
Как сообщали Юга.ру, 23 августа в Центральном районе Сочи молодой водитель насмерть сбил пешехода и скрылся.
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