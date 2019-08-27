В Краснодаре насмерть сбили двух человек, переходивших дорогу на красный свет

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре ночью 26 августа под колесами автомобиля на пешеходном переходе погибли два человека

Авария произошла в 23:02 на улице Петра Метальникова. По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля Mazda ехал по улице Петра Метальникова с Московской в сторону Российской. На регулируемом перекрестке с улицей Евгении Жигуленко мужчина сбил двух 58-летних пешеходов, переходивших дорогу по переходу на красный свет.

В результате ДТП оба пешехода скончались. По данному факту проводится проверка, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Как сообщали Юга.ру, 23 августа в Центральном районе Сочи молодой водитель насмерть сбил пешехода и скрылся.

ДТП Краснодар Полиция смерть

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Сегодня «Краснодар» дома попытается забить пять голов «Олимпиакосу» в ответном матче Лиги чемпионов
В Краснодаре насмерть сбили двух человек, переходивших дорогу на красный свет
Минтруд предложил устраивать одиноких пенсионеров в семьи
В Крыму на фестивале «Таврида-Арт» после фейерверков произошел пожар
«Заступился за дедушку и защищал честь и достоинство кубанского казака». Казаки рассказали свою версию избиения мужчины в Геленджике
В Сочи задержали еще одного участника перестрелки в Краснодаре

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале