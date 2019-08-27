В Краснодаре насмерть сбили двух человек, переходивших дорогу на красный свет

В Краснодаре ночью 26 августа под колесами автомобиля на пешеходном переходе погибли два человека

Авария произошла в 23:02 на улице Петра Метальникова. По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля Mazda ехал по улице Петра Метальникова с Московской в сторону Российской. На регулируемом перекрестке с улицей Евгении Жигуленко мужчина сбил двух 58-летних пешеходов, переходивших дорогу по переходу на красный свет.

В результате ДТП оба пешехода скончались. По данному факту проводится проверка, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.