В Белореченске «ЕвроХим-БМУ» устроил день открытых дверей для ветеранов завода

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

На заводе «ЕвроХим-Белореченские минудобрения» в августе решили провести дни открытых дверей

Смотрите фоторепортаж:

Экскурсии на завод решили устроить по случаю 18-го дня рождения минерально-химической компании «ЕвроХим». Первыми предприятие в Белореченске посетили члены Совета ветеранов завода. Гостей встретил технический директор Вадим Паршаков. Он рассказал ветеранам о работе предприятия, его планах и развитии.

Для гостей провели инструктаж по технике безопасности и выдали им средства индивидуальной защиты, после чего на автобусе доставили на производственную площадку завода. Ветеранам продемонстрировали изменения в цехах серной и фосфорной кислоты, а также сложных минеральных удобрений, а затем им показали новое отделение водорастворимых удобрений. Завершением экскурсии стал праздничный обед в заводской столовой.

Читайте также:

Ожидается, что в 2019 году дни открытых дверей посетят около 200 человек. Экскурсии также проведут для членов семей сотрудников предприятия, жителей города и района, экологов и представителей СМИ, рассказали 26 августа в пресс-службе «ЕвроХим-БМУ».

Датой создания «ЕвроХима» считается 27 августа 2001 года. В Москве день рождения компании отмечают в последнюю субботу августа, а на предприятиях в регионах России — на неделю раньше.

Белореченский район ЕвроХим Промышленность

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре двух сотрудников Росгвардии уволили после видео, где они спят на рабочем месте
Двух игроков ФК «Сочи» и воспитанника «Краснодара» вызвали в сборную России на отборочные матчи Евро-2020
Стоимость новых квартир в Краснодаре за год выросла на 10%
В центре Краснодара загорелись балкон и крыша дома
СК рассказал подробности крушения вертолета Ми-2 на Кубани и возбудил уголовное дело
Оборот автотранспортного рынка Кубани вырос и составил почти 100 млрд рублей

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале