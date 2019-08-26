В Белореченске «ЕвроХим-БМУ» устроил день открытых дверей для ветеранов завода

На заводе «ЕвроХим-Белореченские минудобрения» в августе решили провести дни открытых дверей

Экскурсии на завод решили устроить по случаю 18-го дня рождения минерально-химической компании «ЕвроХим». Первыми предприятие в Белореченске посетили члены Совета ветеранов завода. Гостей встретил технический директор Вадим Паршаков. Он рассказал ветеранам о работе предприятия, его планах и развитии.

Для гостей провели инструктаж по технике безопасности и выдали им средства индивидуальной защиты, после чего на автобусе доставили на производственную площадку завода. Ветеранам продемонстрировали изменения в цехах серной и фосфорной кислоты, а также сложных минеральных удобрений, а затем им показали новое отделение водорастворимых удобрений. Завершением экскурсии стал праздничный обед в заводской столовой.

Ожидается, что в 2019 году дни открытых дверей посетят около 200 человек. Экскурсии также проведут для членов семей сотрудников предприятия, жителей города и района, экологов и представителей СМИ, рассказали 26 августа в пресс-службе «ЕвроХим-БМУ».