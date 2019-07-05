Путин оценил участие «ЕвроХима» в промышленной кооперации России и Италии
Президент России Владимир Путин отметил строительство завода компании «ЕвроХим» по производству аммиака в Ленинградской области
В рамках визита в Италию на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте президент России Владимир Путин отметил, что одним из важнейших направлений российско-итальянского сотрудничества является промышленная кооперация.
«Отмечу строительство завода по производству аммиака в Ленинградской области, который был введен в эксплуатацию месяц назад. Инвестиции составили миллиард долларов», — сказал Путин.
В июле 2019 года в рамках Петербургского международного экономического форума компания «ЕвроХим» открыла новый завод по производству аммиака в городе Кингисепп Ленинградской области. Общий объем инвестиций в проект составил 1 млрд долларов, а производительность завода — 1 млн тонн продукции в год.
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В торжественной церемонии открытия завода участвовали министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, владелец компании «ЕвроХим» Андрей Мельниченко и Посол Италии в России Паскуале Терраччано.
На форуме также договорились о строительстве в Кингисеппе к 2023 году нового завода по производству карбамида, аммиака и метанола общей стоимостью до 2,5 млрд долларов. Соответствующий меморандум о намерениях подписали «ЕвроХим», Минпромторг РФ и администрация Ленинградской области, сообщили 5 июля в пресс-службе «ЕвроХим».
В Краснодарском крае компания реализует два масштабных проекта по комплексной модернизации и расширению производственных мощностей предприятия «ЕвроХим-Белореченские минудобрения». Общая стоимость инвестиций ЕвроХима составит 15 млрд рублей.
Проекты предусматривают удвоение мощности производства минеральных удобрений на предприятии в Белореченске.
В начале июня на Петербургском экономическом форуме в ходе встречи с владельцем «ЕвроХима» Андреем Мельниченко губернатор Кубани Вениамин Кондратьев оценил работу компании в регионе.
«"ЕвроХим" — наш партнер, который вносит существенный вклад в экономику не только Белореченского района, но и всего края. Поэтому мы и дальше будем поддерживать развитие предприятия», — сказал глава Кубани.
«Мы благодарны за содействие, за налоговые преференции. Мы планируем увеличивать мощности на белореченском заводе. Нашу продукцию реализуем в разных концах страны, но планируем увеличивать присутствие именно на рынке региона. В рамках этого планирования начинаем задумываться над запуском следующего этапа производства на юге России», — поделился планами Андрей Мельниченко.
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