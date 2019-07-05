Путин оценил участие «ЕвроХима» в промышленной кооперации России и Италии

В рамках визита в Италию на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте президент России Владимир Путин отметил, что одним из важнейших направлений российско-итальянского сотрудничества является промышленная кооперация.

«Отмечу строительство завода по производству аммиака в Ленинградской области, который был введен в эксплуатацию месяц назад. Инвестиции составили миллиард долларов», — сказал Путин.

В июле 2019 года в рамках Петербургского международного экономического форума компания «ЕвроХим» открыла новый завод по производству аммиака в городе Кингисепп Ленинградской области. Общий объем инвестиций в проект составил 1 млрд долларов, а производительность завода — 1 млн тонн продукции в год.