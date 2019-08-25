В Москве умерла блогер Олеся Сацункевич, попавшая в ДТП на Бали

Краснодарский край

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В Москве через две недели после тяжелой аварии на Бали скончалась жительница Краснодара Олеся Сацункевич

Рано утром 11 августа 32-летняя краснодарка Олеся Сацункевич попала в аварию на мотоцикле в Индонезии. Ее доставили в больницу с сильным ушибом головы, позже состояние женщины ухудшилось, у нее началось кровоизлияние в мозг и она впала в кому. Ей должны были сделать операцию в местном госпитале, но ее отменили из-за нестабильного состояния пациентки.

Близкие Сацункевич собрали в первые сутки после аварии около 27 тыс. долларов, но приостановили сбор после отмены операции.

17 августа в Индонезию прилетели врачи из России и Сацункевич транспортировали в Москву, в клинику Медси. После перелета состояние женщины оставалось стабильным, однако она все еще находилась в коме III степени.

Вечером 25 августа на странице Олеси Сацункевич сообщили, что она умерла.

«Сегодня Олеси не стало. Дату и место прощания сообщим позже», — сказано в посте.

ДТП Интернет Краснодар смерть

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