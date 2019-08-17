Блогеру из Краснодара Олесе Сацункевич, попавшей в ДТП на Бали, собирают деньги на лечение
Врачи приняли решение транспортировать в Москву тревел-блогера из Краснодара Олесю Сацункевич, которая впала в кому после ДТП на острове Бали, требуются средства на дальнейшее лечение
32-летняя Олеся Сацункевич попала в аварию на байке в Индонезии 11 августа. Ее доставили в больницу с ушибом головы, позже произошло кровоизлияние в мозг, и девушка впала в кому. Ей должны были сделать операцию в местном госпитале, но ее отменили из-за нестабильного состояния пациентки.
Близкие Сацункевич собрали в первые сутки после аварии около 27 тыс. долларов, но приостановили сбор после отмены операции.
Девушку обследовал специально прилетевший из России врач, после консилиума решено было транспортировать ее в Москву в ближайшие дни, так как на Бали нет возможности для дальнейшего лечения, сообщается на странице Сацункевич в инстаграме.
Часть из собранных средств уже потратили на услуги госпиталя, оплату транспортировки спецтранспортом до самолета, перелет московского врача с оборудованием и авиабилеты для бригады врачей и брата девушки.
Предстоят расходы на оплату услуг врачей и лечение в клинике в Москве. В связи с этим сбор денег возобновили.
Состояние девушки по-прежнему критическое.
Реквизиты для помощи Олесе Сацункевич:
- Сбербанк 4279 3000 1217 7499 Сацункевич Рашида Халмуратовна; или по номеру телефона: +7(918)091-40-88
- Альфа-Банк 4584 1125 1373 3864 Сацункевич Александра Геннадьевна; или по номеру телефона: +7(918)480-05-44
- PayPal e.applebum@gmail.com
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Последние новости по состоянию Олеси. Прилетел врач из России со всем оборудованием. Сделали Кт. Провели консилиум. Было принято решение о транспортировке в Москву. На Бали нет возможности для дальнейшего лечения. Все разрешения о перевозке получены. В начале недели будет транспортировка. Состояние Олеси остаётся критическим, но стабильным. Молимся за нее���� Расходы по собранным средствам предоставляю в фото. Позже предоставим официальные документы. Потрачено: 1.136.852₽ Остаток: 938.159₽ Предстоящие расходы: ��Оставшаяся часть клинике на бали (выставят счёт по факту транспортировки) ��Оплата врача, который прилетел для консультации Олеси. ��работа врачей во время эвакуации ��платная клиника в Москве, после прилёта (вопрос с хорошей бесплатной клиникой не решён) В общем, ещё много предстоит расходов. В связи с этим, мы возобновляем сбор денег для Олеси���� просим поддержку и максимальный репост���� Новые Реквизиты: ��Сбербанк 4279 3000 1217 7499 Сацункевич Рашида Халмуратовна Или по номеру телефона: +7 (961) 853-71-64 ��Альфа банк 4584 1125 1373 3864 Сацункевич Александра Геннадьевна Или по номеру телефона: +7(918)480-05-44
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