Блогеру из Краснодара Олесе Сацункевич, попавшей в ДТП на Бали, собирают деньги на лечение

Последние новости по состоянию Олеси. Прилетел врач из России со всем оборудованием. Сделали Кт. Провели консилиум. Было принято решение о транспортировке в Москву. На Бали нет возможности для дальнейшего лечения. Все разрешения о перевозке получены. В начале недели будет транспортировка. Состояние Олеси остаётся критическим, но стабильным. Молимся за нее Расходы по собранным средствам предоставляю в фото. Позже предоставим официальные документы. Потрачено: 1.136.852₽ Остаток: 938.159₽ Предстоящие расходы: Оставшаяся часть клинике на бали (выставят счёт по факту транспортировки) Оплата врача, который прилетел для консультации Олеси. работа врачей во время эвакуации платная клиника в Москве, после прилёта (вопрос с хорошей бесплатной клиникой не решён) В общем, ещё много предстоит расходов. В связи с этим, мы возобновляем сбор денег для Олеси просим поддержку и максимальный репост Новые Реквизиты: Сбербанк 4279 3000 1217 7499 Сацункевич Рашида Халмуратовна Или по номеру телефона: +7 (961) 853-71-64 Альфа банк 4584 1125 1373 3864 Сацункевич Александра Геннадьевна Или по номеру телефона: +7(918)480-05-44