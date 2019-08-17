Блогеру из Краснодара Олесе Сацункевич, попавшей в ДТП на Бали, собирают деньги на лечение

Врачи приняли решение транспортировать в Москву тревел-блогера из Краснодара Олесю Сацункевич, которая впала в кому после ДТП на острове Бали, требуются средства на дальнейшее лечение

32-летняя Олеся Сацункевич попала в аварию на байке в Индонезии 11 августа. Ее доставили в больницу с ушибом головы, позже произошло кровоизлияние в мозг, и девушка впала в кому. Ей должны были сделать операцию в местном госпитале, но ее отменили из-за нестабильного состояния пациентки.

Близкие Сацункевич собрали в первые сутки после аварии около 27 тыс. долларов, но приостановили сбор после отмены операции.

Девушку обследовал специально прилетевший из России врач, после консилиума решено было транспортировать ее в Москву в ближайшие дни, так как на Бали нет возможности для дальнейшего лечения, сообщается на странице Сацункевич в инстаграме.

Часть из собранных средств уже потратили на услуги госпиталя, оплату транспортировки спецтранспортом до самолета, перелет московского врача с оборудованием и авиабилеты для бригады врачей и брата девушки.

Предстоят расходы на оплату услуг врачей и лечение в клинике в Москве. В связи с этим сбор денег возобновили.

Состояние девушки по-прежнему критическое.

Реквизиты для помощи Олесе Сацункевич: