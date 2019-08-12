Блогер из Краснодара Олеся Сацункевич впала в кому после ДТП на Бали
Тревел-блогер Олеся Сацункевич из Краснодара 11 августа попала в ДТП на острове Бали. Она находится в критическом состоянии
32-летняя Олеся Сацункевич 11 августа попала в аварию на мотоцикле в Индонезии. Около 4:00 ее доставили в больницу с сильным ушибом головы, однако она еще приходила в сознание. Позже состояние женщины ухудшилось, у нее началось кровоизлияние в мозг и она впала в кому.
«Состояние Олеси ухудшалось, пошел отек мозга. Врачи недооценили серьезность травмы. Было решено перевести ее в другую больницу для операции», — сказано в посте в инстаграме на странице Сацункевич.
Сейчас пострадавшая находится в больнице Сангла (Sanglah General Hospital) в Денпасаре. Ей не смогли сделать операцию из-за критически нестабильного состояния, однако врачи уже второй день поддерживают ее жизненные показатели в норме в палате интенсивной терпапии. Для проведения операции Олесю Сацункевич нужно транспортировать в другой госпиталь и, при первой же возможности, в Россию, где ее уже ждут нейрохирурги. 12 августа на Бали приедут родственники пострадавшей, которые продолжат следить за ситуацией.
Средняя стоимость необходимой операции — 30 тыс. долларов. Друзья девушки уже внесли предоплату в размере 4 тыс. долларов. За сутки они собрали около 27 тыс. долларов. Все средства находятся на счету для распределения дальнейших расходов, так как больница еще не выставила окончательный счет. Также в дальнейшем могут понадобиться деньги на транспортировку и лечение. На данный момент сбор средств приостановлен.
«Она в критическом состоянии, помочь никто не может. Остается ждать, если состояние стабилизируется и врачи будут оперировать, то сбор откроется. Пока собранного достаточно на покрытие всех расходов», — рассказала подруга девушки Евгения Полякова журналисту портала Юга.ру.
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Дорогие друзья, спасибо всем кто откликнулся на наш призыв о помощи���� Мы наконец нашли силы и возможность рассказать о текущей ситуации. 11.08.2019 Олеся попала в аварию на байке. Как все произошло, уточняется. Знаем только, что её доставили в больницу BIMS hospital в 4 утра. У неё был сильный ушиб головы, приходила в сознание, но речь была бессвязная. Приблизительно в 6 утра информация дошла до друзей из России. Подняли шум. Приехали в больницу. Состояние Олеси ухудшалось, пошёл отек мозга. Врачи недооценили серьезность травмы. Было решено перевести ее в другую больницу для операции. (прикрепляем фото в карусели - счёта (700$) и состояния Олеси) В данный момент Олеся находится в Sanglah General Hospital, в Денпасаре. После того как её привезли в больницу, врачи сделали снимки (фото), через время пошло кровоизлияние в мозг. Состояние ухудшалось, Олеся впала в кому. Мы оплатили предоплату (4000$) и её начали готовить на операцию. К сожалению, при первой попытке операционного вмешательства, врачами было принято решение отложить операцию, из-за критически нестабильного состояния пациентки. Местные врачи второй день поддерживают ее жизненные показатели в норме в палате интенсивной терпапии, но для проведения дальнейших необходимых операций Олесю будет необходимо транспортировать в другой госпиталь(средняя стоимость операции 30000$) и при первой возможности, на родину, где ее уже ожидают квалифицированные нейрохирурги. Сейчас Олеся в критическом состоянии, в коме. Сегодня на Бали прилетают родные Олеси, которые также продолжат контролировать ситуацию. На данный момент собрано около 27000$���� все средства остаются на счете, для распределения дальнейших расходов (Больница ещё не выставила окончальный счёт, так как она под наблюдением). Мы лишь оплатили предоплату операции, а ещё снимки, анализы, медикаменты и тд. Так же в дальнейшем будут расходы на транспортировку/операцию/Лечение. Мы приостанавливаем сбор денег!!!! Как только мы получим понимание дальнейших действий, выставлений счетов - мы восстановим сборы���� Все финансовые отчёты мы будем выкладывать по возможности. Пожелаем Олеси сил и здоровья����
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