Блогер из Краснодара Олеся Сацункевич впала в кому после ДТП на Бали

Тревел-блогер Олеся Сацункевич из Краснодара 11 августа попала в ДТП на острове Бали. Она находится в критическом состоянии

32-летняя Олеся Сацункевич 11 августа попала в аварию на мотоцикле в Индонезии. Около 4:00 ее доставили в больницу с сильным ушибом головы, однако она еще приходила в сознание. Позже состояние женщины ухудшилось, у нее началось кровоизлияние в мозг и она впала в кому.

«Состояние Олеси ухудшалось, пошел отек мозга. Врачи недооценили серьезность травмы. Было решено перевести ее в другую больницу для операции», — сказано в посте в инстаграме на странице Сацункевич.

Сейчас пострадавшая находится в больнице Сангла (Sanglah General Hospital) в Денпасаре. Ей не смогли сделать операцию из-за критически нестабильного состояния, однако врачи уже второй день поддерживают ее жизненные показатели в норме в палате интенсивной терпапии. Для проведения операции Олесю Сацункевич нужно транспортировать в другой госпиталь и, при первой же возможности, в Россию, где ее уже ждут нейрохирурги. 12 августа на Бали приедут родственники пострадавшей, которые продолжат следить за ситуацией.

Средняя стоимость необходимой операции — 30 тыс. долларов. Друзья девушки уже внесли предоплату в размере 4 тыс. долларов. За сутки они собрали около 27 тыс. долларов. Все средства находятся на счету для распределения дальнейших расходов, так как больница еще не выставила окончательный счет. Также в дальнейшем могут понадобиться деньги на транспортировку и лечение. На данный момент сбор средств приостановлен.

«Она в критическом состоянии, помочь никто не может. Остается ждать, если состояние стабилизируется и врачи будут оперировать, то сбор откроется. Пока собранного достаточно на покрытие всех расходов», — рассказала подруга девушки Евгения Полякова журналисту портала Юга.ру.