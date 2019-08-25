В Сочи машина сбила семилетнего ребенка

Как сообщали Юга.ру, в Сочи водители часто сбивают людей. Например, 23 августа в Центральном районе курорта парень насмерть сбил пенсионера и скрылся. В том же районе 21 августа восьмилетний ребенок получил растяжение связок после того, как его сбила машина.

Авария случилась в 19:45 в селе Илларионовка на улице Центральной, 44. По предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля Ford Eco Sport в зоне видимости пешеходного перехода сбил семилетнего ребенка, который перебегал дорогу. В результате ДТП пострадавшего доставили в больницу с ушибом мягких тканей головы, рассказали в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.