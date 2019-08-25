В Сочи машина сбила семилетнего ребенка
В Адлерском районе Сочи вечером 24 августа ребенок попал под машину
Авария случилась в 19:45 в селе Илларионовка на улице Центральной, 44. По предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля Ford Eco Sport в зоне видимости пешеходного перехода сбил семилетнего ребенка, который перебегал дорогу. В результате ДТП пострадавшего доставили в больницу с ушибом мягких тканей головы, рассказали в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.
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