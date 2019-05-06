Под Краснодаром подросток погиб, врезавшись на элетросамокате в иномарку
Вечером 5 мая в ауле Новая Адыгея подросток, катавшийся на электросамокате, погиб в ДТП
Инцидент произошел около 19 часов в одном из жилых районов аула. При столкновении с иномаркой 14-летний парень получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.
В ведомстве отметили, что парень передвигался на электросамокате без средств индивидуальной защиты.
Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что за рулем легкового автомобиля находилась 31-летняя женщина. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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