Под Краснодаром подросток погиб, врезавшись на элетросамокате в иномарку

Адыгея

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Вечером 5 мая в ауле Новая Адыгея подросток, катавшийся на электросамокате, погиб в ДТП

Инцидент произошел около 19 часов в одном из жилых районов аула. При столкновении с иномаркой 14-летний парень получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

В ведомстве отметили, что парень передвигался на электросамокате без средств индивидуальной защиты.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что за рулем легкового автомобиля находилась 31-летняя женщина. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Дети ДТП
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