Краснодарцев напугал гул на ТЭЦ и пар, который приняли за возгорание. Спасатели пожара не нашли

Краснодарский край

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Вечером 29 января к району ТЭЦ в Краснодаре по вызову прибыло большое количество пожарных машин, но возгорания спасатели не обнаружили

Сообщение о происшествии на ул. Трамвайной поступило в МЧС в 17:37. К месту предполагаемого ЧП направили пожарные гарнизоны — всего более 20 машин.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что подразделения пожарно-спасательного гарнизона осмотрели территорию, но возгорания не обнаружили. В ведомстве предположили, что за пожар очевидцы приняли пар, подсвеченный желтым фонарем.

«По предварительным данным, при выбросе пара из клапана сброса избыточного давления градирной установки при попадании в башенную подсветку желтого цвета визуально создалось впечатление что происходит выброс пламени», — уточнили в пресс-службе.

Очевидцы предположили, что гул также связан с выбросом пара на ТЭЦ. Однако, по их словам, шум был необычно громким — у жителей соседних домов дребезжали окна.

UPD: В пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что ТЭЦ работает в штатном режиме, и подтвердили, что гул был связан с выбросом пара.

Краснодар МЧС
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