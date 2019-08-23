На Кубани в выходные будут идти небольшие дожди с грозами
В Краснодарском крае с 23 по 25 августа будет жарко и дождливо
По данным краснодарского гидрометцентра, в краевой столице 23 августа осадков не ожидается. Порывы ветра могут достигать 13 м/c. Днем температура составит 33-35 °С. В целом по краю в этот же день местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с с порывами до 12-17 м/с. Днем воздух прогреется до 30-35 °С, местами до 37 °С. По югу Черноморского побережья кратковременный дождь, гроза. В Новороссийске порывы ветра до 20 м/с. Температура днем составит 29-34 °С, на участке Анапа-Геленджик — 31-36 °С.
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В выходные дни в крае также возможен кратковременный дождь, гроза, 25 августа сильный дождь. Ночью столбики термометров покажут 18-23 °С, в предгорьях — 13-18 °С, днем — 30-35 °С. На Черноморском побережье местами также осадки. Ночью температура составит 20-25 °С, днем — 30-35 °С.
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