На Кубани в выходные будут идти небольшие дожди с грозами

По данным краснодарского гидрометцентра, в краевой столице 23 августа осадков не ожидается. Порывы ветра могут достигать 13 м/c. Днем температура составит 33-35 °С. В целом по краю в этот же день местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с с порывами до 12-17 м/с. Днем воздух прогреется до 30-35 °С, местами до 37 °С. По югу Черноморского побережья кратковременный дождь, гроза. В Новороссийске порывы ветра до 20 м/с. Температура днем составит 29-34 °С, на участке Анапа-Геленджик — 31-36 °С.