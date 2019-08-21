Власти Кубани через суд требуют с игорной зоны «Красная поляна» 450 млн рублей аренды

Власти Краснодарского края пытаются через суд взыскать арендные платежи с НАО «Красная поляна», конечным владельцем которого является кипрский офшор

Краевой департамент имущественных отношений подал девять исков в Арбитражный суд региона к НАО «Красная поляна». Власти требуют выплатить 450 млн рублей арендных платежей за пользование землей под одноименной игорной зоной. Иски приняты к рассмотрению, пишет «РБК Краснодар». В департаменте рассказали агентству, что ранее отправляли в адрес НАО «Красная поляна» претензии об оплате аренды. Однако эти требования не были выполнены, и департамент обратился в суд.

Как писали Юга.ру, казино в Красной Поляне запустили в начале 2017 года. Границы игорной зоны определили в рамках земельных участков, предоставленных для размещения олимпийских объектов. Основным местом расположения игорной зоны стал курорт «Горки Город» (входит в спортивно-туристический комплекс «Горная карусель», который был построен к Играм-2014) — всего около 165 тыс. кв. метров. С 2006 года ОАО «Красная поляна», на балансе которого находится «Горная карусель», владели братья Магомед и Ахмед Билаловы. В начале 2013 года они были вынуждены покинуть Россию после того, как президент Владимир Путин обвинил их в срыве сроков сдачи олимпийских объектов. Актив перешел под контроль структур Михаила Гуцериева, а в конце 2013 году оказался в собственности Сбербанка.



В октябре 2015 года 96,91% акций НАО «Красная Поляна» за 35 млрд рублей приобрело ООО «Курорт плюс», зарегистрированное в Москве за три недели до торгов. По данным СПАРК, 99% компании принадлежит московскому ООО «Бизнес курорт». На момент сделки единственным его владельцем и гендиректором «Курорт плюс» была Анна Прудченко, которая в 2011-2012 входила в совет директоров ОАО «Галерея Краснодар».



C августа 2018 году компанией «Бизнес курорт» владеет кипрский офшор Casterton Holding Limited. А 1% компании «Курорт плюс» владеет нынешний гендиректор ООО «Бизнес курорт» Вадим Трукшин. До октября 2015 года он возглавлял АО «Сочи-Парк», а затем входил в совет директоров компании.