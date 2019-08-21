Краснодарки стали участницами телешоу «Пацанки» и «Адская кухня»

Три жительницы Краснодара попали в реалити-шоу «Пацанки» и на кулинарный поединок «Адская кухня» на телеканале «Пятница»

На «Пятнице» 22 августа в 19:00 начнется четвертый сезон социального эксперимента — реалити-шоу «Пацанки». Одной из участниц проекта стала 26-летняя Юлия Мишко из Краснодара, которая хочет изменить свою жизнь. На шоу с ней будут работать преподаватели, психологи и приглашенные тренеры, которые попытаются помочь девушке перевоплотиться из «пацанки» в леди, а также полюбить себя и окружающий мир.

Кроме того, 21 августа в то же время на телеканале стартует третий сезон кулинарной битвы «Адская кухня». 20 поваров из разных городов России прошли кастинг, чтобы стать учеником шеф-повара Константина Ивлева. В число участников попали две девушки из Краснодара — Раиса Симчевская и Анастасия Соколова. В шоу они будут проходить испытания от Ивлева, бороться за приз в 1 млн рублей, звание лучшего повара и место в команде специалиста, рассказали в пресс-службе «Пятницы».

«Адская кухня» — российская адаптация американского кулинарного шоу Hell's Kitchen. Победитель станет настоящим шеф-поваром и сможет получить работу в ведущиих ресторанах России. «Пацанки» — проект, в котором участницы работают с профессиональными педагогами и психологами, чтобы преобразиться.