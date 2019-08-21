Краснодарки стали участницами телешоу «Пацанки» и «Адская кухня»

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Три жительницы Краснодара попали в реалити-шоу «Пацанки» и на кулинарный поединок «Адская кухня» на телеканале «Пятница»

На «Пятнице» 22 августа в 19:00 начнется четвертый сезон социального эксперимента — реалити-шоу «Пацанки».

Одной из участниц проекта стала 26-летняя Юлия Мишко из Краснодара, которая хочет изменить свою жизнь. На шоу с ней будут работать преподаватели, психологи и приглашенные тренеры, которые попытаются помочь девушке перевоплотиться из «пацанки» в леди, а также полюбить себя и окружающий мир.

Кроме того, 21 августа в то же время на телеканале стартует третий сезон кулинарной битвы «Адская кухня». 20 поваров из разных городов России прошли кастинг, чтобы стать учеником шеф-повара Константина Ивлева. В число участников попали две девушки из Краснодара — Раиса Симчевская и Анастасия Соколова. В шоу они будут проходить испытания от Ивлева, бороться за приз в 1 млн рублей, звание лучшего повара и место в команде специалиста, рассказали в пресс-службе «Пятницы».

«Адская кухня» — российская адаптация американского кулинарного шоу Hell's Kitchen. Победитель станет настоящим шеф-поваром и сможет получить работу в ведущиих ресторанах России.

«Пацанки» — проект, в котором участницы работают с профессиональными педагогами и психологами, чтобы преобразиться.

Как писали Юга.ру, жители Кубани уже становились участниками различных телепроектов. В октябре 2018 года дизайнер Роман Уваров из Краснодара стал участником реалити-шоу «Подиум», а в июле того же года ейчанка вместе с бывшим мужем боролась за 10 млн рублей в реалити-шоу о разведенных парах на СТС.

Краснодар Развлечения Телевидение

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре объявили штормовое предупреждение по жаре. Ожидается 39 °С
Шесть человек эвакуировали при пожаре в частном доме в Геленджике
Краснодарки стали участницами телешоу «Пацанки» и «Адская кухня»
Парень выпал из окна многоэтажки в Краснодаре
На пляже в Сочи мужчина напал на школьницу и пытался изнасиловать ее
В Краснодаре 83-летний водитель устроил ДТП, в котором перевернулась машина

Лента новостей

«Случай вопиющий»

Власти Краснодара подтвердили задержание нескольких участников ночной перестрелки

На Дону мальчику после перелома ампутировали руку из‑за заражения крови

Мать ребенка обвинила врачей в ошибке

Мнения

Возвращение 90-х

Что жители Краснодара думают о ночной перестрелке у вещевого рынка

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале