Ейчанка вместе с бывшим мужем поборется за 10 млн рублей в реалити-шоу о разведенных парах на СТС

На телеканале СТС в августе стартует реалити-шоу «Союзники», участниками которого стали разведенные пары

Восемь пар из разных городов России и ближнего зарубежья в течение 12 недель будут проходить испытания, среди которых — поедание насекомых, неожиданный приезд тещи и другие. Бывшие супруги будут бороться за максимальный для российского телевидения денежный приз — 10 млн рублей. Однако он достанется не паре победителей, а их общим детям.

Среди героев — бывшие супруги 32-летний москвич Иван Камаев и 24-летняя Кира Волкова из Ейска, представленные в шоу как «провинциалка и маменькин сынок». Они познакомились в интернете, в браке провели три года, воспитывают двухлетнего сына Диму, а разошлась три месяца назад.

«Идиллию разрушила свекровь-тиран, которая не хотела прописывать провинциалку в столичную квартиру даже после рождения внука. Война со свекровью закончилась дракой, а отношения с Иваном — разводом. Кира не смогла смириться с тем, что муж не смог противостоять матери и защитить жену», — говорится в описании истории пары на сайте СТС.