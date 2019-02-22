В Сочи в четыре раза увеличили финансирование борьбы с насекомыми-вредителями. Под угрозой и пальмы, и лиственные

В Сочи выявили 70 видов вредителей, которые губят растения, более 10 из них - особо опасные

Ситуацию обсудили на совещании в мэрии города. Многие растения в городе — в зоне риска.

«Сегодня опасности подвергаются не только пальмы, не только самшит, но и кипарисы, и лиственные, поэтому было принято решение выделить в этом году на борьбу с вредителями в четыре раза больше средств», — рассказал депутат ГСС, председатель комитета по охране окружающей среды Константин Гергишан.

На эти цели из бюджета города выделят 13 млн рублей. Средства направят на уничтожение насекомых на муниципальных территориях. Власти города поручат крупным собственникам, представителям санаторно-курортных комплексов провести такую же работу. Это коснется и владельцев частных домов, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Специалисты отметили, что в этом году в числе самых угрожающих — пальмовый мотылек. Этих насекомых называют бурильщиками: гусеницы проникают вглубь ствола, проделывая внутри целые галереи. Коварность мотыльков состоит в том, что повреждения практически не заметны до тех пор, пока дерево не погибнет.

Как сообщали Юга.ру, несколько лет назад самшитовые леса Западного Кавказа и Черноморского побережья были почти полностью уничтожены самшитовой огневкой, которую перед зимней Олимпиадой, в 2012 году, завезли в Сочи из Стамбула с зараженными саженцами. Климатические условия Черноморского побережья и Северо-Западного Кавказа оказались благоприятными для развития и расселения бабочки.