Бывшего борца с коррупцией и сотрудника управделами президента назначили вице-мэром Сочи по мировым соглашениям с самостроями

Нового заместителя главы города представили на еженедельной планерке 20 августа. Артамонов возьмет на себя работу по подписанию мировых соглашения по незаконным домам.

«В ближайшее время мы подпишем мировые соглашения по тем незаконным домам, в которых уже проживают люди. Мы будем готовы их сохранить, при условии, что эти дома будут безопасны и подключены к коммуникациям. Это огромная правовая работа, которую предстоит возглавить новому вице-мэру», — цитирует главу города Анатолия Пахомова пресс-служба мэрии.

Ранее власти курорта заявили о готовности заключать такие мировые соглашения, понимая социальную ответственность перед людьми, которые оказались в ситуации, когда застройщик строил дом вопреки запретам властей на стройку. При этом те объекты, которые еще не заселены, сносят несмотря на наличие права собственности у хозяев квартир.

Как писали Юга.ру, занимавшего этот пост до Артамонова Константина Михалькова перевели на позицию первого вице-мэра курорта — вместо арестованного 10 месяцев назад Сергея Юрина.