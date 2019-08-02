В Сочи назначили нового начальника ГИБДД

Как сообщали Юга.ру, в 2017 году в Сочи после скандала со взяткой от эвакуаторщиков уволили командира полка ДПС ГИБДД.

Александр Кузьмин родился и вырос в Сочи. Прошел профессиональный путь от инспектора до начальника, рассказали в пресс-службе сочинского УВД.

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