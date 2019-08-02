В Сочи назначили нового начальника ГИБДД
В Госавтоинспекции Сочи 2 августа сообщили о назначении нового руководителя — подполковника полиции Александра Кузьмина
Заместитель начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю — начальник УВД по Сочи генерал-майор полиции Сергей Огурцов представил коллективу нового руководителя. Он назвал первостепенной задачей нового главы ГИБДД курорта принятие срочных мер по предупреждению ДТП.
Кто такой Александр Кузьмин
Александр Кузьмин родился и вырос в Сочи. Прошел профессиональный путь от инспектора до начальника, рассказали в пресс-службе сочинского УВД.
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