В Сочи назначили нового начальника ГИБДД

Краснодарский край

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В Госавтоинспекции Сочи 2 августа сообщили о назначении нового руководителя — подполковника полиции Александра Кузьмина

Заместитель начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю — начальник УВД по Сочи генерал-майор полиции Сергей Огурцов представил коллективу нового руководителя. Он назвал первостепенной задачей нового главы ГИБДД курорта принятие срочных мер по предупреждению ДТП.

Кто такой Александр Кузьмин

Александр Кузьмин родился и вырос в Сочи. Прошел профессиональный путь от инспектора до начальника, рассказали в пресс-службе сочинского УВД.

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ГИБДД Кадровые перестановки Полиция Сочи

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