Музыкальный фестиваль «Мелодии Победы» устроили в Тбилисском районе

Краснодарский край

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В Тбилисском районном Доме культуры 17 августа состоялся фестиваль «Мелодии Победы», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Мероприятие в муниципалитете прошло впервые. Участниками фестиваля стали члены ветеранских организаций Тбилисского, Кавказского, Белореченского, Усть-Лабинского района и Армавира. Зрителями были участники Великой Отечественной войны.

Всем участникам фестиваля вручили дипломы и благодарности от главы Тбилисского района, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

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Инициатором мероприятия выступил Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Тбилисского района. Организаторы выразили уверенность в том, что фестиваль станет традиционным для района и количество его участников с каждым годом будет расти. В следующий раз «Мелодии Победы» планируют провести в 2020 году.

Как сообщали Юга.ру, в канун Дня Победы в Тбилисском районе школьники высадили саженцы декоративной ивы, которые первоклассник вырастил для общероссийской акции «Лес Победы».

Великая Отечественная война Ветераны Концерты Музыка Тбилисский район Фестивали

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