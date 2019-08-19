Музыкальный фестиваль «Мелодии Победы» устроили в Тбилисском районе
В Тбилисском районном Доме культуры 17 августа состоялся фестиваль «Мелодии Победы», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Мероприятие в муниципалитете прошло впервые. Участниками фестиваля стали члены ветеранских организаций Тбилисского, Кавказского, Белореченского, Усть-Лабинского района и Армавира. Зрителями были участники Великой Отечественной войны.
Всем участникам фестиваля вручили дипломы и благодарности от главы Тбилисского района, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
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Инициатором мероприятия выступил Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Тбилисского района. Организаторы выразили уверенность в том, что фестиваль станет традиционным для района и количество его участников с каждым годом будет расти. В следующий раз «Мелодии Победы» планируют провести в 2020 году.
Как сообщали Юга.ру, в канун Дня Победы в Тбилисском районе школьники высадили саженцы декоративной ивы, которые первоклассник вырастил для общероссийской акции «Лес Победы».
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