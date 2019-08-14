В Анапе продлили запрет на купание в море на надувных матрасах
В Анапе 14 августа продолжает действовать запрет на купание на надувных средствах и катамаранах
Запрет на купание с надувными матрасами и кругами ввели 13 августа, а позже продлили его еще на один день. Это связано с усилением отжимного северо-восточного ветра, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», на курорте 14 августа температура воздуха днем поднимется до 31 °С, ветер восточный, 7,5 м/c. Температура воды в Анапе самая низкая на побережье Краснодарского края — 21 °С, сообщили в гидрометцентре Кубани.
Как писали Юга.ру, с 12 по 14 августа в Краснодарском крае синоптики прогнозировали ясную погоду и жару до 36 °С.
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