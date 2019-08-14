В Анапе продлили запрет на купание в море на надувных матрасах

В Анапе 14 августа продолжает действовать запрет на купание на надувных средствах и катамаранах

Запрет на купание с надувными матрасами и кругами ввели 13 августа, а позже продлили его еще на один день. Это связано с усилением отжимного северо-восточного ветра, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.