В Анапе продлили запрет на купание в море на надувных матрасах

Краснодарский край

Распечатать

В Анапе 14 августа продолжает действовать запрет на купание на надувных средствах и катамаранах

Запрет на купание с надувными матрасами и кругами ввели 13 августа, а позже продлили его еще на один день. Это связано с усилением отжимного северо-восточного ветра, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», на курорте 14 августа температура воздуха днем поднимется до 31 °С, ветер восточный, 7,5 м/c. Температура воды в Анапе самая низкая на побережье Краснодарского края — 21 °С, сообщили в гидрометцентре Кубани.

Как писали Юга.ру, с 12 по 14 августа в Краснодарском крае синоптики прогнозировали ясную погоду и жару до 36 °С.

Анапа Безопасность Курорты и туризм Погода Черное море

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани вторая половина недели будет жаркой и ветреной
В Новороссийске спасли двух парней и женщину, которые пытались вброд дойти до острова Суджук
В Новороссийске, Геленджике и Крымске почти полностью возобновили подачу воды
«Краснодар» открыл продажу билетов на матч с «Олимпиакосом»
В Анапе продлили запрет на купание в море на надувных матрасах
Ребенок и четверо взрослых пострадали в ДТП на Кубани

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале