Тарелки с яблоками и безалкогольные корпоративы. Как Минздрав предлагает бороться с курением и распитием спиртного на работе

В Министерстве здравоохранения в августе представили рекомендации для борьбы с курением и распитием алкоголя на работе

Ведомство разработало программу «Укрепление здоровья работающих». Внейговорится, что работающие составляют половину мирового населения и вносят основной вклад в экономическое и социальное развитие. Их здоровье зависит не только от рисков на рабочем месте, но и от индивидуальных привычек и доступа к медико-санитарным услугам.

Минздрав предлагает на рабочих местах ставить тарелки с яблоками, чтобы сотрудники вместо перекуров ели фрукты. По мнению сотрудников ведомства, в организациях должны быть кабинеты для профилактических бесед, где работникам будут советовывать отказаться от курения. Также предлагается остастить туалеты, лестницы и коридоры детекторами дыма, передает RT.

В программе даны рекомендации по борбе с алкоголизмом. Работодателям предлагают проводить безалкогольные корпортаивы и тестировать сотрудников на употребление спиртного.