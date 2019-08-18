Тарелки с яблоками и безалкогольные корпоративы. Как Минздрав предлагает бороться с курением и распитием спиртного на работе

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В Министерстве здравоохранения в августе представили рекомендации для борьбы с курением и распитием алкоголя на работе

Ведомство разработало программу «Укрепление здоровья работающих». Внейговорится, что работающие составляют половину мирового населения и вносят основной вклад в экономическое и социальное развитие. Их здоровье зависит не только от рисков на рабочем месте, но и от индивидуальных  привычек и доступа к медико-санитарным услугам.

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Минздрав предлагает на рабочих местах ставить тарелки с яблоками, чтобы сотрудники вместо перекуров ели фрукты. По мнению сотрудников ведомства, в организациях должны быть кабинеты для профилактических бесед, где работникам будут советовывать отказаться от курения. Также предлагается остастить туалеты, лестницы и коридоры детекторами дыма, передает RT.

В программе даны рекомендации по борбе с алкоголизмом. Работодателям предлагают проводить безалкогольные корпортаивы и тестировать сотрудников на употребление спиртного.

Кроме того, программа подразумевает повышение физической активности и сохранение психологического здоровья. Для этого, по мнению представителей Минздрава, надо организовывать физкульт-брейки на предприятиях. Также в компаниях должны быть комнаты психоэмоциональной разгрузки.

Алкоголь Здравоохранение Министерство здравоохранения РФ Табак

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