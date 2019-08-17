«Краснодар» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ

Краснодарский край, Вся Россия

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Футболисты «Краснодара» переиграли «Тамбов» в рамках 6-го тура Российской премьер-лиги 17 августа 

Встреча, прошедшая в Саранске, завершилась со счетом 0:2. 

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Счет уже на 2-й минуте открыл полузащитик Вандерсон. Удвоил преимущество краснодарцев на 79-й минуте его коллега Даниил Уткин, вышедший за минуту до этого на замену нападающему Ивану Игнатьеву. 

В следующем туре «быки» 24 августа примут «Локомотив». До этого краснодарцам предстоит 21 августа сыграть с «Олимпиакосом» в рамках Лиги чемпионов УЕФА.

РПЛ ФК «Краснодар» Футбол

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