«Краснодар» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ

Встреча, прошедшая в Саранске, завершилась со счетом 0:2.

Счет уже на 2-й минуте открыл полузащитик Вандерсон. Удвоил преимущество краснодарцев на 79-й минуте его коллега Даниил Уткин, вышедший за минуту до этого на замену нападающему Ивану Игнатьеву.

В следующем туре «быки» 24 августа примут «Локомотив». До этого краснодарцам предстоит 21 августа сыграть с «Олимпиакосом» в рамках Лиги чемпионов УЕФА.