Отопительный сезон в Краснодаре может сорваться из-за миллиардного долга перед ТЭЦ
Краснодарская ТЭЦ 12 августа ввела ограничения подачи тепловой энергии по одной из тепломагистралей из-за миллиардной задолженности теплосетевых предприятий АТЭК и «Краснодартеплосеть»
Что произошло? ООО «Лукойл-Кубаньэнерго» (ТЭЦ — предприятие ПАО «Лукойл») заявило, что долги АО «Автономная теплоэнергетическая компания» (АТЭК) и АО «Краснодартеплосеть» перед ТЭЦ могут привести к срыву отопительного сезона в осенне-зимний период 2019-2020 годов.
Почему? В «Лукойл-Кубаньэнерго» заявили, что из-за миллиардной задолженности компаний ставится под угрозу выполнение ремонтной программы ТЭЦ. В частности, долг АТЭК перед ТЭЦ составил 415,3 млн рублей, а долг АО «Краснодартеплосеть» достиг 649,6 млн рублей.
Какие к компаниям применены меры? Из-за того, что предприятия не исполняют договорные обязательства, с 8:00 12 августа «Лукойл-Кубаньэнерго» ввело ограничения подачи тепловой энергии по тепломагистрали «ТЭЦ — Центр города», снизив температуру в подающей трубе до 60 ℃. [Также ТЭЦ является основным поставщиком тепла в Комсомольский микрорайон, Гидростроителей, Черемушки — по тепломагистралям «ТЭЦ — КМР и КСК», «ТЭЦ — Черемушки», «ТЭЦ — Почтовый микрорайон», «ТЭЦ-Теплотехник» — прим.]. А согласно схеме теплоснабжения Краснодара до 2033 года, в системе теплоснабжения города применяются следующие температурные графики: 95-70 ℃, 100-70 ℃; 110-70 ℃, 115-70 ℃, 130-70 ℃, 140-70 ℃, 150-70 ℃ (где первая цифра — максимальная температура прямой сетевой воды, вторая цифра — ее минимальная температура). «Лукойл-Кубаньэнерго» предупредило компании о необходимости погасить задолженности и о мерах, которые будут к ним приняты.
Что сказали в АТЭК? «АТЭК» — крупнейший поставщик тепла в крае. 13 августа там сообщили порталу Юга.ру, что управляющие компании (УК) и товарищества собственников жилья (ТСЖ) задолжали им за потребленное тепло и горячую воду более 2,5 млрд рублей. Из-за этого компания планирует направить в органы власти представления об отзыве лицензий у управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ), которые являются злостными должниками. В АТЭК подчеркнули, что такая практика будет применена впервые в крае.
В свою очередь задолженность АТЭК перед поставщиками света, газа и холодной воды — в пределах 1,5 млрд рублей. Однако гендиректор компании Владимир Василенко заявил, что АТЭК планирует погасить долги перед ресурсниками до конца года, и заверил, что «качественному теплоснабжению домов ничего не угрожает».
Портал Юга.ру 14 августа направит запросы в АТЭК и «Краснодартеплосеть» по поводу возникновения и погашения задолженности перед «Лукойл-Кубаньэнерго».
Где можно посмотреть списки должников? Списки ТСЖ/ЖСК и УК, имеющих долги за тепло и горячую воду, опубликованы на сайтах АТЭК и «Краснодартеплосеть».
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