Отопительный сезон в Краснодаре может сорваться из-за миллиардного долга перед ТЭЦ

Краснодарская ТЭЦ 12 августа ввела ограничения подачи тепловой энергии по одной из тепломагистралей из-за миллиардной задолженности теплосетевых предприятий АТЭК и «Краснодартеплосеть»

Что произошло? ООО «Лукойл-Кубаньэнерго» (ТЭЦ — предприятие ПАО «Лукойл») заявило, что долги АО «Автономная теплоэнергетическая компания» (АТЭК) и АО «Краснодартеплосеть» перед ТЭЦ могут привести к срыву отопительного сезона в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

Почему? В «Лукойл-Кубаньэнерго» заявили, что из-за миллиардной задолженности компаний ставится под угрозу выполнение ремонтной программы ТЭЦ. В частности, долг АТЭК перед ТЭЦ составил 415,3 млн рублей, а долг АО «Краснодартеплосеть» достиг 649,6 млн рублей.