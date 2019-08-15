Исследование: Клиенты Tele2 стали чаще пользоваться интернет-магазином оператора

Компания Tele2 проанализировала, в каких регионах быстрее растет популярность цифровых подключений. Наибольший рост продаж сим-карт в первом полугодии 2019 года показала Псковская область (108%). Вторым регионом в списке стал Тамбов, в котором прирост достиг 99%. Третью строчку рейтинга поделили Омск и Тула — там продажи увеличились на 78%. На четвертом месте расположился Санкт-Петербург (77%), на пятом — Ростов-на-Дону (67%). В целом в макрорегионе «Юг» количество подключений в онлайн-канале в первом полугодии выросло в полтора раза.

Лидером по количеству заказанных онлайн сим-карт стала Москва. Аналитики Tele2 объяснили это уровнем проникновения интернета и высокой концентрацией интернет-покупателей в столице. Второе место занял Санкт-Петербург. В пятерку регионов-лидеров вошли Воронеж, Челябинск и Красноярск.

При заказе сим-карты большинство абонентов Tele2 выбирают тарифные планы «Мой онлайн» и «Мой разговор»: им отдают предпочтение 44% онлайн-покупателей. Получить свой заказ клиенты могут в одной из 4,2 тыс. точек продаж по всей стране или с помощью курьерской доставки в 125 населенных пунктах.

По итогам первого полугодия 2019 года в Tele2 снова отметили рост популярности смартфона как основного устройства для онлайн-шопинга. За год доля клиентов, которые оформили заказ на подключение к услугам оператора с мобильного устройства, выросла до 34%, рассказали 15 августа в пресс-службе Tele2.

Самыми активными онлайн-покупателями стали люди в возрасте от 25 до 34 лет — это 39% посетителей сайта Tele2. Следом идут возрастные группы 35-44 года и 45-54 года (26% и 13% трафика соответственно). При этом аудитория 18-24 лет расположилась на четвертом месте рейтинга с отрывом на 1% — на них пришлось 12% трафика. Доли мужчин и женщин в числе цифровых клиентов Tele2 практически равны: 54% и 46% соответственно.