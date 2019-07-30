Компания Tele2 стала первой по темпам строительства сети LTE в России

Оператор мобильной связи Tele2 опередил российских конкурентов по общим темпам строительства сети LTE в первой половине 2019 года

По данным Роскомнадзора, с января Tele2 на 15% увеличила количество базовых станций и на 29% — районы электрических сетей (РЭС) четвертого поколения. Теперь оператор мобильной связи занял первое место по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры. Суммарное количество базовых станций выросло на 15% — до 170 тыс. 958.

Такая динамика почти в два раза превосходит результат ближайшего конкурента — число его РЭС увеличилось на 8%. Tele2 заняла третье место в отрасли по общему количеству базовых станций и РЭС стандарта LTE.