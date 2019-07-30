Компания Tele2 стала первой по темпам строительства сети LTE в России
Оператор мобильной связи Tele2 опередил российских конкурентов по общим темпам строительства сети LTE в первой половине 2019 года
По данным Роскомнадзора, с января Tele2 на 15% увеличила количество базовых станций и на 29% — районы электрических сетей (РЭС) четвертого поколения. Теперь оператор мобильной связи занял первое место по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры. Суммарное количество базовых станций выросло на 15% — до 170 тыс. 958.
Такая динамика почти в два раза превосходит результат ближайшего конкурента — число его РЭС увеличилось на 8%. Tele2 заняла третье место в отрасли по общему количеству базовых станций и РЭС стандарта LTE.
Tele2 опережает конкурентов по темпам развития инфраструктуры LTE с конца 2017 года. C января компания увеличила число базовых станций этого стандарта на 29% — до 66 тыс. 887 объектов. По общему количеству базовых станций LTE Tele2 сократила разрыв с оператором, занимающим первое место, до 1 тыс. 664 РЭС.
В пресс-службе Tele2 29 июля прокомментировали, что динамика технического развития объясняется стабильным ростом потребления трафика клиентами и изменением абонентской базы в пользу активных пользователей интернета. Кроме того, весной оператор запустил сети 4G/3G/2G в Ярославской и Ивановской областях.
В макрорегионе «Юг» по итогам первого полугодия число базовых станций с поддержкой LTE выросло на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Технология 4G стала базовой для абонентов юга — две трети трафика пользователей Tele2 в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях по итогам полугодия приходится на сети LTE.
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Как сообщали Юга.ру, трафик 4G сети Tele2 на Кубани в первом полугодии 2019 года вырос в три раза. Зона покрытия сети 4G стала доступна 93% населения региона.
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