В Сочи 16-летняя девушка зарезала брата своего парня
В Сочи 16-летней местной жительнице предъявили обвинение в убийстве молодого человека
Что произошло? В ночь на 26 июля 16-летняя девушка со своим парнем и его 24-летним братом выпивали у них дома на улице Мзымтинской в селе Черешня. Братья стали ссориться и драться. По словам девушки, она попыталась их разнять, но родственник ее молодого человека оттолкнул ее и стал оскорблять. В ответ на это она ударила 24-летнего парня ножом в спину, а потом пошла к себе домой, по пути выбросив оружие.
Что случилось с пострадавшим? Младший брат вызвал полицию и скорую. Врачи констатировали смерть молодого человека от колото-резаного ранения.
Что теперь будет с девушкой? Из-за возраста ее поместили под домашний арест. При этом по п. 2 ст. 108 УПК РФ несовершеннолетних могут заключать под стражу, если они совершили тяжкое или особо тяжкое преступление. Следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу, специалисты устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, рассказали 15 августа в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Что грозит подозреваемой? Ей предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Согласно п. 6 ст. 88 УК РФ, несовершеннолетней может грозить до десяти лет лишения свободы.
В Сочи это не единственный случай, когда несовершеннолетний с ножом напал на человека. Как сообщали Юга.ру, в июле на курорте задержали 17-летнего подростка, который ударил 15-летнюю девушку ножом в грудь, а затем толкнул в канаву. Юноша собирался убить ее, но его обезвредили прохожие.
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