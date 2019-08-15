В Сочи 16-летняя девушка зарезала брата своего парня

Что произошло? В ночь на 26 июля 16-летняя девушка со своим парнем и его 24-летним братом выпивали у них дома на улице Мзымтинской в селе Черешня. Братья стали ссориться и драться. По словам девушки, она попыталась их разнять, но родственник ее молодого человека оттолкнул ее и стал оскорблять. В ответ на это она ударила 24-летнего парня ножом в спину, а потом пошла к себе домой, по пути выбросив оружие.

Что случилось с пострадавшим? Младший брат вызвал полицию и скорую. Врачи констатировали смерть молодого человека от колото-резаного ранения.

Что теперь будет с девушкой? Из-за возраста ее поместили под домашний арест. При этом по п. 2 ст. 108 УПК РФ несовершеннолетних могут заключать под стражу, если они совершили тяжкое или особо тяжкое преступление. Следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу, специалисты устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, рассказали 15 августа в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Что грозит подозреваемой? Ей предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Согласно п. 6 ст. 88 УК РФ, несовершеннолетней может грозить до десяти лет лишения свободы.