Поставщики рассказали, когда снова вернут воду жителям Новороссийска, Геленджика и Крымска
Специалисты ГУП КК «Кубаньводкомплекс» рассказали, когда вода вернется в дома жителей, пострадавших из-за аварии на Троицком групповом водопроводе 14 августа
Воду в Новороссийске, Геленджике, Крымске и поселках Гайдук и Верхнебаканский отключили после аварии, произошедшей в 14:00. При этом незадолго до этого там только возобновилось водоснабжение после предыдущей аварии на ТГВ, произошедшей 12 августа: где-то воду вернули утром, где-то — только к обеду.
Сегодня ремонтные бригады устраняли 20-сантиметровую трещину на ТГВ в районе хутора Плавненского в Крымском районе. После этого началось заполнение водовода, а на плановый режим подачи воды планируется выйти к 8 часам 15 августа.
«После выхода ТГВ на режим в Новороссийске будет осуществляться набор резервуаров чистой воды, наполнение и регулировка сетей водоснабжения. Ориентировочное время возобновления подачи воды жителям 15 августа 16:00», — сообщили в Кубаньводкомплексе.
Пока воду не дадут, ее будут подвозить автоцистернами МУП «Водоканал», МБУ «Спецавтохозяйство» и дополнительной техникой. Всего планируется задействовать 23 спецмашины.
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