На Кубани вторая половина недели будет жаркой и ветреной

По данным Краснодарского гидрометцентра, в краевой столице 14 августа воздух прогреется до 35 °С. Ветер 6-11 м/с, с порывами до 15 м/с. В целом по краю порывы ветра могут достигать 18 м/c, в Новороссийске — до 20 м/c. Дневная температура —30-35 °С, местами до 37 °С.

16 августа в регионе возможны кратковременные дожди, однако в целом на Кубани сохранится сухая погода. Ветер 5-10 м/с, порывы могут усилиться до 17 м/с. Ночью 15 августа термометры покажут 15-20 °С, на Азовском побережье — до 22 °С. Днем воздух прогреется до 31-36 °С, местами до 38 °С. В ночь на 16 августа будет около 22 °С, днем — до 34 °С.

На Черноморском побережье температура воздуха ночью составит 19-24 °С, днем — 29-34 °С.

Температура воды в Черном и Азовском морях: Ейск, Туапсе, Сочи — 25-26 °C, Приморско-Ахтарск, Темрюк, Новороссийск, Геленджик — 22-23 °C, Анапа — 21 °C.