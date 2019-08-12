Студентам из Китая показали достопримечательности Адыгеи и рассказали о традициях народов Кавказа
Для эффективного изучения русского языка и культуры Кавказа китайские преподаватели и студенты планируют наладить тесные контакты с Адыгеей
В рамках экспорта образовательных услуг в июле началась реализация черкесско-китайского проекта, организованного Международным образовательно-экзаменационным центром Адыгейского госуниверситета.
С 22 июля по 9 августа группа китайских студентов из Ляонинского научно-технического университета в сопровождении двух преподавателей изучали русский и английский языки, а также культуру и традиции народов Кавказа.
«Очень мотивированные, любознательные молодые ребята. Хотя изначально уровень владения языками невысокий, китайским студентам удалось достичь определенных результатов», — отметила куратор и соавтор проекта, руководитель Международного образовательного центра, завкафедрой английской филологии Сусанна Макерова.
По ее словам, китайские гости были впечатлены гостеприимством, достопримечательностями и национальной культурой Адыгеи. Для них провели мастер-класс басонного плетения по старинной адыгской технологии, изготовлению адыгских музыкальных инструментов, организовали дегустацию национальных блюд и насыщенную экскурсионную программу.
«Я бывала во многих местах в мире, но ваш край, особенно природа, просто удивительный. Такой красоты я нигде не видела», — поделилась впечатлениями руководитель китайской группы.
По итогам визита все участники проекта получили сертификаты Международного образовательного центра. Стороны наметили перспективы дальнейшего сотрудничества. Осенью ожидается приезд новой группы студентов в адыгейском центре, заключила Сусанна Макерова.
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