Студентам из Китая показали достопримечательности Адыгеи и рассказали о традициях народов Кавказа

Адыгея, В мире

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Для эффективного изучения русского языка и культуры Кавказа китайские преподаватели и студенты планируют наладить тесные контакты с Адыгеей

В рамках экспорта образовательных услуг в июле началась реализация черкесско-китайского проекта, организованного Международным образовательно-экзаменационным центром Адыгейского госуниверситета.

С 22 июля по 9 августа группа китайских студентов из Ляонинского научно-технического университета в сопровождении двух преподавателей изучали русский и английский языки, а также культуру и традиции народов Кавказа.

«Очень мотивированные, любознательные молодые ребята. Хотя изначально уровень владения языками невысокий, китайским студентам удалось достичь определенных результатов», — отметила куратор и соавтор проекта, руководитель Международного образовательного центра, завкафедрой английской филологии Сусанна Макерова.

По ее словам, китайские гости были впечатлены гостеприимством, достопримечательностями и национальной культурой Адыгеи. Для них провели мастер-класс басонного плетения по старинной адыгской технологии, изготовлению адыгских музыкальных инструментов, организовали дегустацию национальных блюд и насыщенную экскурсионную программу.

«Я бывала во многих местах в мире, но ваш край, особенно природа, просто удивительный. Такой красоты я нигде не видела», — поделилась впечатлениями руководитель китайской группы.

По итогам визита все участники проекта получили сертификаты Международного образовательного центра. Стороны наметили перспективы дальнейшего сотрудничества. Осенью ожидается приезд новой группы студентов в адыгейском центре, заключила Сусанна Макерова.

Достопримечательности Лингвистика Международное сотрудничество Международные отношения Студенты

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