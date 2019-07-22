Китайские студенты летом будут в Адыгее изучать иностранные языки и культуру Кавказа

В Адыгею в июле прибыла группа китайских студентов из Ляонинского научно-технического университета в сопровождении двух преподавателей

С 22 июля по 9 августа они будут изучать русский и английский языки, а также культуру и традиции народов Кавказа.

Этот проект реализует Международный образовательно-экзаменационный центр при Адыгейском госуниверситете, сообщила порталу Юга.ру руководитель центра, завкафедрой английской филологии, профессор Сусанна Макерова.

По ее словам, для китайских студентов с начальным уровнем владения русским языком Международный образовательно-экзаменационный центр подготовил специальную программу. Ее куратором и идейным вдохновителем выступает преподаватель китайского языка и культуры центра Инга Саламатова.

«11 человек в возрасте от 18 до 24 лет прослушают 45 часов английского и 5 часов русского языка. Также их познакомят с культурой и традициями народов Кавказа. Способствовать более интенсивному изучению языка будет погружение в языковую среду, насыщенная экскурсионная программа. Уже состоялось и первое знакомство с природными красотами Адыгеи, поскольку студенты остановились на турбазе в горной части республики», — рассказала Сусанна Макерова.

Программа летней школы для иностранных студентов в Адыгее является первым пилотным проектом центра, который нацелен на развитие международного образовательного сотрудничества и образовательного туризма в Адыгее. В рамках проекта несколько студенток Международного образовательно-экзаменационного центра при Адыгейском госуниверситете, студенты факультета иностранных языков, а также экономического факультета стажируются в Ляонинском научно-техническом университете.

«Проект расширяет горизонты. В настоящее время ведутся переговоры с Ляонинским университетом о наборе очередной группы студентов, которые приедут в Адыгею уже в сентябре», — заключила Сусанна Макерова.