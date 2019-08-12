Семья с детьми из Приморско-Ахтарска поехала на моторной лодке посмотреть на лотосы и застряла в лимане
В Приморско-Ахтарском районе 11 июля семья с двумя детьми застряла на моторной лодке в лимане
Местные жители отправились на Ахтарский лиман посмотреть на лотосы. До цветущих растений было около 20 км. Когда семья ехала обратно, в 1,5 км от берега лодка заглохла — в ней закончился бензин.
Не дождавшись проходящих судов, взрослые позвонили спасателям. С помощью катера лодку с пассажирами доставили к причалу. Помощь медиков никому не понадобилась, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».
Как писали Юга.ру, в районе поселка Джубга 26 июня в открытое море унесло четыре катамарана с десятью пассажирами.
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