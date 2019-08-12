Семья с детьми из Приморско-Ахтарска поехала на моторной лодке посмотреть на лотосы и застряла в лимане

В Приморско-Ахтарском районе 11 июля семья с двумя детьми застряла на моторной лодке в лимане

Местные жители отправились на Ахтарский лиман посмотреть на лотосы. До цветущих растений было около 20 км. Когда семья ехала обратно, в 1,5 км от берега лодка заглохла — в ней закончился бензин.

Не дождавшись проходящих судов, взрослые позвонили спасателям. С помощью катера лодку с пассажирами доставили к причалу. Помощь медиков никому не понадобилась, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».