Пять человек пострадали в массовом ДТП с грузовиком на Кубани
В Славянском районе 11 августа произошла авария с грузовиком, в котором получили травмы пять человек
Авария случилась в 9:05 на трассе Новороссийск — Керчь. По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля Ford Focus во время обгона выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Mitsubishi Fuso под управлением 47-летнего мужчины. От удара большегруз вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с Toyota Camry.
В результате ДТП пострадали трое водителей машин, 51-летняя пассажирка грузовика и 13-летняя пассажирка Toyota. Их госпитализировали, рассказали в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, 10 августа на Ставрополье в ДТП два человека погибли и один пострадал.
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