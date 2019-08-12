Пять человек пострадали в массовом ДТП с грузовиком на Кубани

В Славянском районе 11 августа произошла авария с грузовиком, в котором получили травмы пять человек

Авария случилась в 9:05 на трассе Новороссийск — Керчь. По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля Ford Focus во время обгона выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Mitsubishi Fuso под управлением 47-летнего мужчины. От удара большегруз вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с Toyota Camry.

В результате ДТП пострадали трое водителей машин, 51-летняя пассажирка грузовика и 13-летняя пассажирка Toyota. Их госпитализировали, рассказали в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.