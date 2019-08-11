Два человека погибли и один пострадал в ДТП на Ставрополье
На трассе «Кавказ» вечером 10 августа произошло смертельное ДТП
Трагедия произошла около 19:35 в Минеральных Водах вблизи автовокзала. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу и врезался в Ford.
В результате ДТП погибли двое мужчин — водитель и пассажир отечественной легковушки. Водителя иномарки с травмами госпитализировали, пишет RT.
Авария произошла в дождь на мокрой дороге, отметили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП и степень ответственности обоих водителей. Проводится проверка.
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