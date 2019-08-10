В Сочи восстановлено движение по ранее разрушенному ливнем участку дороги

На участке федеральной трассы в Сочи, который ранее был разрушен при сходе оползня, возобновлено движение. Об этом сообщил ФКУ Упрдор «Черноморье». Верхний слой асфальта был уложен в последние три дня, а также нанесена разметка. Все работы, необходимые для восстановления штатного движения транспортных средств, произведены за 14 дней. Следующим этапом устранения последствий сильных дождей в русле реки Псахе станет возведение железобетонного водозащитного сооружения. Оно должно будет защищать от последующих возможных паводков насыпь. В процессе очистки русла реки уже было вывезено более 8,7 тысяч грунта.

Напомним, из-за сильных дождей 25 июля текущего года в Центральном районе Сочи, недалеко от Мамайской развязки, оползнем была разрушена часть федеральной автодороги А-147. На участке трассы был введен режим ЧС.