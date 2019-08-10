Из краевого бюджета выделили еще 320 млн рублей на строительство и реконструкцию дорог
Вениамин Кондратьев подписал постановление о выделении из краевого бюджета более 320 млн рублей
Согласно документу, Апшеронскому району направят 95 млн рублей в этом году и 168 млн рублей — в следующем. Средства потратят на строительство моста через реку Пшиш в поселке Станционном, который был разрушен в октябре прошлого года после сильных дождей. Как сообщает пресс-служба краевой администрации, новый капительный объект будет отвечать всем требованиям безопасности.
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В течение 2019-2020 годов Краснодару дополнительно выделят около 60 млн рублей. Средства пойдут на разработку проектно-изыскательных работ по реконструкции автомобильных дорог по ул. Есаульской — от Ростовского шоссе до ул. Российской, по ул. Алуштинской — от Пригородной до Ягодина, по ул. Жигуленко — от Ягодина до Метальникова, по ул. Янтарной — от Алуштинской до Ягодина, по ул. Бульварной — от Янтарной до Пригородной.
Как писали Юга.ру, на осень запланировано начало строительства Дальнего Западного обхода Краснодара. К реализации проекта планировалось приступить осенью 2018 года, однако он был отложен на год.
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