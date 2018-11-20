Первые туристы отправятся по «Золотому кольцу Боспорского царства» в марте 2019 года

Туроператоры открыли продажи первых туров по землям древнего Боспорского царства - территории современных Краснодарского края, Крыма и Ростовской области

Как сообщали Юга.ру, соглашение о реализации проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» регионы и Русское географическое общество заключили в сентябре.

«Первые организованные группы отправятся по маршрутам межрегионального проекта в марте 2019 года. В комплексные туры включено около 30 памятников античности и современных объектов турпоказа, тематически связанных с историей Боспора, в 10 городах Краснодарского края, Республики Крым, города Севастополь и Ростовской области», — сообщили в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Туроператоры сформировали несколько видов туров, рассчитанных на три, пять и семь дней путешествия. Маршруты «кольца» будут сформированы для путешествия на автобусах, автомобилях, на поездах и лайнере «Князь Владимир».

Боспорское царство — античное государство, которое основали греческие переселенцы более 2,5 тыс. лет назад на обеих стороны Керченского пролива. Столицей Боспора был Пантикапей (современный город Керчь), крупные города — Фанагория, Гермонасса (современная Тамань) на Таманском полуострове; Феодосия, Тиритака, Нимфей на Керченском полуострове; Горгиппия (современная Анапа); Херсонес (Севастополь); Танаис (Азов), Торик (Геленджик), Бата (Новороссийск). В IV в. н. э. греков с этой территории изгнали воинственные племена гуннов.

В основе маршрута лежит античное наследие, которым обладают южные регионы. Сейчас в него входят 10 городов. С информацией о туре и местах посещения можно ознакомиться на сайте проекта.