В Сочи завод по переработке песчано-гравийной смеси загрязнял окружающую среду

В Сочи ООО «ИСПЭ-СТРОЙ», которому принадлежит завод по переработке песчано-гравийной смеси, оштрафовали на 1 млн рублей за загрязнение окружающей среды

Завод расположен на земельном участке в полосе отвода железной дороги в Адлерском районе. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что предприятие работало без лицензии на право пользования недрами и не соблюдало экологические требования при утилизации отходов. В частности, технические воды на заводе сбрасывали в грунт. Рядом обнаружили свалку отработанных покрышек, древесины, полиэтилена, упаковочного картона, использованных фильтров для очистки масла автомобилей.

Фирму оштрафовали. Кроме того, сочинский транспортный прокурор направил в Адлерский районный суд иск о незаконно занятом заводом земельном участке, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Как писали Юга.ру, в июле около станции «Адлер» в Сочи нашли свалку опасных отходов. Начальника вагонного участка обязали устранить нарушения.