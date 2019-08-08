В Сочи завод по переработке песчано-гравийной смеси загрязнял окружающую среду
В Сочи ООО «ИСПЭ-СТРОЙ», которому принадлежит завод по переработке песчано-гравийной смеси, оштрафовали на 1 млн рублей за загрязнение окружающей среды
Завод расположен на земельном участке в полосе отвода железной дороги в Адлерском районе. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что предприятие работало без лицензии на право пользования недрами и не соблюдало экологические требования при утилизации отходов. В частности, технические воды на заводе сбрасывали в грунт. Рядом обнаружили свалку отработанных покрышек, древесины, полиэтилена, упаковочного картона, использованных фильтров для очистки масла автомобилей.
Фирму оштрафовали. Кроме того, сочинский транспортный прокурор направил в Адлерский районный суд иск о незаконно занятом заводом земельном участке, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
Как писали Юга.ру, в июле около станции «Адлер» в Сочи нашли свалку опасных отходов. Начальника вагонного участка обязали устранить нарушения.
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