Гостевой дом загорелся в Анапе

Пожарные установили, что горит крыша на площади около 250 кв. метров. В 12:28 пламя локализовали. Пожар тушат 18 человек, задействованы 5 спецмашин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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