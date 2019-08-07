Гостевой дом загорелся в Анапе
В анапском поселке Джемете 7 августа произошел пожар в гостевом доме
В 11:50 спасателям сообщили о пожаре в трехэтажном здании на Пионерском проспекте.
Пожарные установили, что горит крыша на площади около 250 кв. метров. В 12:28 пламя локализовали. Пожар тушат 18 человек, задействованы 5 спецмашин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
На странице «Типичная Анапа» в инстаграме уточнили, что пожар произошел в гостевом доме.
Как сообщали Юга.ру, в станице Голубицкой вечером 4 августа произошел пожар на базе отдыха «Антей».
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