Гостевой дом загорелся в Анапе

Краснодарский край

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В анапском поселке Джемете 7 августа произошел пожар в гостевом доме

В 11:50 спасателям сообщили о пожаре в трехэтажном здании на Пионерском проспекте.

Пожарные установили, что горит крыша на площади около 250 кв. метров. В 12:28 пламя локализовали. Пожар тушат 18 человек, задействованы 5 спецмашин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. 

На странице «Типичная Анапа» в инстаграме уточнили, что пожар произошел в гостевом доме.

Как сообщали Юга.ру, в станице Голубицкой вечером 4 августа произошел пожар на базе отдыха «Антей».

Анапа МЧС Пожары

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