Зелено-красный или зелено-красный? В Краснодаре для новых трамваев ввели цветовые коды

В Краснодаре для новых трамваев разработали цветовые комбинации для каждого маршрута

Новые трамваи с Усть-Катавского завода запустили на линию в Восточном депо Краснодара 8 августа.

Директор Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления Александр Грачев рассказал, что в новых трамваях ввели цветовой код, который позволит пассажирам определить, какой именно маршрут подойдет к остановке, даже на расстоянии километра.

Софиты расположены с двух сторон светодиодного табло, они могут быть белого, желтого, красного, синего и зеленого цвета. Такая функция будет доступна только в новом транспорте, так как для нее необходимо современное цветное табло.

Администрация Краснодара представила видеопрезентацию цветов для новых трамваев. На кадрах видно, что для маршрутов № 7 и 11 выбрали одинаковые цвета — зеленый и красный.