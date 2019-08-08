Зелено-красный или зелено-красный? В Краснодаре для новых трамваев ввели цветовые коды
В Краснодаре для новых трамваев разработали цветовые комбинации для каждого маршрута
Новые трамваи с Усть-Катавского завода запустили на линию в Восточном депо Краснодара 8 августа.
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Директор Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления Александр Грачев рассказал, что в новых трамваях ввели цветовой код, который позволит пассажирам определить, какой именно маршрут подойдет к остановке, даже на расстоянии километра.
Софиты расположены с двух сторон светодиодного табло, они могут быть белого, желтого, красного, синего и зеленого цвета. Такая функция будет доступна только в новом транспорте, так как для нее необходимо современное цветное табло.
Администрация Краснодара представила видеопрезентацию цветов для новых трамваев. На кадрах видно, что для маршрутов № 7 и 11 выбрали одинаковые цвета — зеленый и красный.
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Как сообщали Юга.ру, власти Краснодара за три года планируют выделить 3 млрд рублей на обновление трамваев. За это время собираются купить более 100 низкопольных вагонов. В феврале город получил 1 млрд рублей на покупку 33 новых вагонов, которые выйдут на маршруты до конца 2019 года.
В апреле стало известно, что администрация Краснодара и Усть-Катавский вагоностроительный завод собираются подписать договор о поставке 27 трамваев. Однако через два дня уральский завод потребовал приостановить закупку из-за нарушений в заявке. В конце апреля город все-таки заключил контракт на поставку 27 новых трамваев.
Евгений Первышов 4 июня рассказал, что мэрия сэкономила бюджетные деньги и закупит на них дополнительные четыре вагона.
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