Сбербанк впервые в России запустил на Кубани оплату по QR-коду

Сервис «Плати QR» позволит малому бизнесу принимать безналичные платежи от покупателей без дополнительного оборудования. Безналичный способ оплаты способствует увеличению продаж, а в случае использования QR это возможно при минимальных затратах для бизнеса, сообщили 8 августа в пресс-службе Сбербанка.

Оплата по QR-коду дает возможность клиентам Сбербанка совершать безналичные платежи в тех точках, где нет традиционного эквайринга.

Продавцу достаточно иметь QR-код от Сбербанка, который клиент отсканирует камерой своего смартфона через приложение «Сбербанк Онлайн». Покупателям оплата по QR-коду даст возможность совершать безналичные покупки в тех торговых точках, где нет платежных терминалов — на рынках, в пунктах бытового обслуживания, небольших салонах красоты, цветочных магазинах. При этом будут начисляться бонусы СПАСИБО.

Для совершения оплаты нужен Android или iOS-смартфон и приложение «Сбербанк Онлайн» с доступом к камере телефона. В приложении клиенту нужно выбрать функцию «Оплата по QR-коду», которую клиенты уже активно используют.

«В Краснодарском крае активно развивается стрит-ретейл, поэтому пилот программы был запущен именно в нашем регионе. На территории Кубани уже 408 предприятий подключены к новой форме оплаты. QR-код универсален: технология не требует установки и сервисного обслуживания. Схема подключения проста — компания оставляет заявку на сайте, получает код при подписании договора — и уже на следующий день можно принимать по нему оплату от покупателей», — рассказала и.о. управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

Сейчас сервис приема платежей по QR доступен малому бизнесу Краснодарского края, с 5 августа его могут подключать предприятия в Санкт-Петербурге. До конца августа сервис «Плати QR» будет доступен микро- и малому бизнесу по всей стране.