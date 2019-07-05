Сбербанк стал самым дорогим и сильным брендом России по версии Brand Finance

Сбербанк вновь признали самым дорогим брендом страны. Согласно рейтингу, ценность бренда «Сбербанк» за год выросла на 26% и достигла отметки 842,2 млрд рублей. Бренду присвоен рейтинг ААА+, сообщили 5 июля в пресс-службе Сбербанка.

Также Сбербанк стал самым сильным брендом в России с индексом 93,1 из 100 возможных. Brand Finance определяет относительную силу бренда с помощью сбалансированной системы показателей: маркетинговых инвестиций, осведомленности, предпочтений, удовлетворенности персонала и корпоративной репутации. Наряду с объемом доходов компании сила бренда — решающий фактор его стоимости. Согласно этим критериям, Сбербанк оказался самым сильным брендом в России и вторым по силе брендом в мире после Ferrari.

Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов отметил, что компания третий год подряд лидирует в международном рейтинге Brand Finance, который считается одним из самых авторитетных.

«Мировое лидерство для нас является важным подтверждением правильности выбранной нами стратегии. Для нас это повод двигаться еще быстрее, реализуя нашу стратегию развития самого инновационного, клиентоориентированного и надежного бренда в стране», — прокомментировал Титов.

Brand Finance отметил три основных составляющих успеха бренда «Сбербанк»: инновационные решения, ориентированность на клиентский опыт, повышение эффективности бизнеса. Например, соглашение, достигнутое компанией SberCloud, входящей в экосистему Сбербанка, и NVIDIA на Петербургском международном экономическом форуме, позволит развивать и внедрять технологию искусственного интеллекта в российском банковском секторе. В сфере клиентского опыта Сбербанк также оказался лидером благодаря тому, что выросла доступность кредитов, в среднем заявки обрабатываются за один день. Рост розничного кредитования и ипотечного портфеля способствовал хорошим финансовым показателям Сбербанка, что также повлияло на повышение стоимости бренда.

Результаты рейтинга доступны на сайте Brand Finance.

В январе 2019 года Сбербанк возглавил рейтинг Brand Finance по силе бренда среди ведущих банков мира, обогнав конкурентов из Китая, США и Западной Европы.

Как сообщали Юга.ру, в июне 2018 года Сбербанк стал самым инновационным банком в Центральной и Восточной Европе по версии международной премии журнала Global Finance.