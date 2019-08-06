Туристка отсудила у Сочинского нацпарка 146 тыс. рублей за сломанную ногу

Суд взыскал с Сочинского национального парка 146 тыс. рублей в пользу жительницы Волгограда, получившей травму во время экскурсии

Туристка из Волгограда 31 декабря 2015 года поехала в нацпарк Сочи на экскурсии со своими детьми. Когда она спускалась по лестнице, поскользнулась на наледи, упала и сломала ногу. В горбольнице № 4 женщину прооперировали. После инцидента она обратилась в суд, чтобы взыскать с ФГБУ «Сочинский национальный парк» материальный и моральный ущерб.

Красноармейский районный суд Волгограда подтвердил, что ответчик — Сочинский нацпарк — не обеспечил безопасных условий во время экскурсии. В пользу женщины взыскали расходы по оплате медицинских услуг в размере 46 тыс. 695 рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Волгоградского областного суда.

Как писали Юга.ру, в 2017 году житель Сочи подал, а затем отозвал иск к «Аэрофлоту» на 999 тыс. 999 рублей 99 копеек из-за шуршащей упаковки с едой.