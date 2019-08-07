В Адыгее заработал летний языковой лагерь для соотечественников из Иордании

В Адыгее на базе детского оздоровительного лагеря «Лань» с 7 по 29 августа будет работать языковой лагерь, где детей из Иордании будут учить адыгейскому

Лагерь открылся для детей этнических адыгов в рамках соглашения о сотрудничестве между Майкопским государственным технологическим университетом и образовательными и общественными организациями Иордании.

«Впервые в Адыгею приехали десять детей в возрасте от 9 до 14 лет. В течение летней смены для них будут организованы ежедневные двухчасовые учебные занятия по адыгейскому языку», — отметили в пресс-службе МГТУ.

По словам специалистов, контакт с отдыхающими в оздоровительном лагере «Лань» детьми из Адыгеи будет способствовать изучению адыгейского. Также для гостей из Иордании составили насыщенную экскурсионную программу и знакомство с исторической родиной.

Напомним, в Адыгее также китайские студенты летом изучали иностранные языки и культуру Кавказа.