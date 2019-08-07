Окончательная очная ставка: убийца Михаила Круга дал показания

Спустя 17 лет после громкого убийства Михаила Круга окончательно подтвердились имена убийц

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Убийство Круга. Певца, культового исполнителя в жанре «русский шансон» убили 17 лет назад, 1 июля 2002 года. 40-летнего артиста ранили двумя выстрелами в грудь в его собственном коттедже в Твери. Ему сделали срочную операцию в больнице, но это не помогло, и спустя пару часов он умер. Рассматривались разные версии происходящего — от бытовой до заказного убийства. Газета «Известия» писала в 2013-м году, что в деле поставлена окончательная точка — найдены трупы двух преступников, которые участвовали в расстреле. Однако выяснилось, что история еще не завершена.

Почему к делу вернулись сейчас? В начале августа Александр Агеев, который осужден на пожизненное заключение, признался, что принимал участие в убийстве Круга. Киллера этапировали в Тверское СИЗО из Ямало-Ненецкого автономного округа, где он отбывает срок. В СИЗО у него прошла очная ставка с еще одним преступником — Александром Осиповым. Именно этот человек, сидящий в Челябинской области, дал показания на Агеева. Они оба были членами банды «Тверских волков», пишет телеграм-канал Baza, и оба были осуждены на пожизненное заключение. Помимо Агеева, следствие считает причастным к убийству Михаила Веселова, труп которого и нашли ранее. Он был участником той же преступной группировки, и его убил как раз Александр Осипов. По словам последнего, тем самым он отомстил Веселову за убийство своего друга Михаила Круга.