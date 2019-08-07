Окончательная очная ставка: убийца Михаила Круга дал показания
Спустя 17 лет после громкого убийства Михаила Круга окончательно подтвердились имена убийц
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Убийство Круга. Певца, культового исполнителя в жанре «русский шансон» убили 17 лет назад, 1 июля 2002 года. 40-летнего артиста ранили двумя выстрелами в грудь в его собственном коттедже в Твери. Ему сделали срочную операцию в больнице, но это не помогло, и спустя пару часов он умер.
Рассматривались разные версии происходящего — от бытовой до заказного убийства. Газета «Известия» писала в 2013-м году, что в деле поставлена окончательная точка — найдены трупы двух преступников, которые участвовали в расстреле. Однако выяснилось, что история еще не завершена.
Почему к делу вернулись сейчас? В начале августа Александр Агеев, который осужден на пожизненное заключение, признался, что принимал участие в убийстве Круга. Киллера этапировали в Тверское СИЗО из Ямало-Ненецкого автономного округа, где он отбывает срок. В СИЗО у него прошла очная ставка с еще одним преступником — Александром Осиповым. Именно этот человек, сидящий в Челябинской области, дал показания на Агеева.
Они оба были членами банды «Тверских волков», пишет телеграм-канал Baza, и оба были осуждены на пожизненное заключение. Помимо Агеева, следствие считает причастным к убийству Михаила Веселова, труп которого и нашли ранее. Он был участником той же преступной группировки, и его убил как раз Александр Осипов. По словам последнего, тем самым он отомстил Веселову за убийство своего друга Михаила Круга.
Убийцу продолжали искать? Вскоре после нападения на дом вдова Михаила Круга опознала нападавших, в том числе и Александра Агеева. Но следствие все эти годы не могло доказать его причастность к убийству певца. Впрочем, отбывать пожизненное заключение его все же отправили еще в 2009 году — за другие убийства и преступления, которые он совершил в составе «Волков». Только сейчас, в августе 2019 года, спустя 17 лет он подписал чистосердечное признание — после очной ставки с Осиповым.
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