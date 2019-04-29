В Краснодаре школьники спели «Владимирский централ» на уроке музыки. Учителя наказали замечанием

Краснодарский край

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Учителю одной из школ Краснодара вынесли дисциплинарное замечание за то, что учащиеся 7-го класса спели на уроке песню Михаила Круга

О том, что на уроке музыки учащиеся исполнили «Владимирский централ», стало известно благодаря видео, которое отец одного из учеников опубликовал в сети. Ролик распространился по местным пабликам, а в городском департаменте образования начали по этому факту проверку.

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Выяснилось, что случай произошел 19 апреля в школе № 84. На уроке музыки изучалась тема «Музыка народов мира», отмечалось, что музыка объединяет людей, в том числе была затронута тема «Французский и русский шансон».

«В конце урока учащимся было предложено исполнить одну из песен в жанре шансон. Выбор учащихся остановился на песне Михаила Круга "Владимирский централ". Учитель своевременно не придала значение смыслу этой песни и позволила учащимся исполнить ее. Анализируя проведенное занятие, учитель признала, что выбор произведения был неудачным и не соответствует возрасту учащихся 7-го класса», — цитирует объяснение департамента ТАСС.

В департаменте также сообщили, что учителю вынесли дисциплинарное замечание, а на педсовете решение утверждать перечень предлагаемых к освоению произведений искусства на заседании методических объединений.

«Владимирский централ» — песня Михаила Круга, которого называют королем русского шансона, об одноименной тюрьме для особо опасных преступников. В тексте отражены переживания человека, находящегося в местах лишения свободы. Предположительно, песня была написана в честь одного из друзей Круга — известного тверского криминального авторитета, вора в законе Александра Северова, известного по кличкам «Саша Северный» и «Север».

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