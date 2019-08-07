Тарифом «Бесплатный» от DANYCOM.Mobile за полгода воспользовались около 60% абонентов
За полгода с начала запуска бесплатной связи DANYCOM.Mobile около 60% абонентов выбрали для подключения тарифный план «Бесплатный»
Вторым по популярности оказался тариф «Кислород», следом идут «Азот», «Гелий» и «Неон».
Тариф «Бесплатный» запустили в конце февраля. Он не имеет абонплаты и включает 30 минут на звонки другим операторам РФ, 50 СМС, 1 Гб интернет-трафика, а также позволяет без ограничения общаться внутри сети как в своем, так и в чужом регионе.
Читайте также:
Кроме того, этот тарифный план можно настроить индивидуально, дополнив его пакетами: 1 и 5 Гб интернета, 100 минут и/или 50 СМС. Управлять сервисами и следить за расходом пакетов можно через мобильное приложение «Мой DANYCOM», которое доступно для скачивания на платформах Android и iOS.
Подробнее с условиями тарифных планов компании можно ознакомиться на сайте в разделе «Тарифы». Условия тарифа «Бесплатный» отличаются в Республике Крым и Севастополе, сообщили 7 августа в пресс-службе компании DANYCOM.Mobile.
Как писали Юга.ру, в тарифном плане «Бесплатный» от оператора DANYCOM.Mobile в июне появились новые опции.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.