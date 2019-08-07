Тарифом «Бесплатный» от DANYCOM.Mobile за полгода воспользовались около 60% абонентов

За полгода с начала запуска бесплатной связи DANYCOM.Mobile около 60% абонентов выбрали для подключения тарифный план «Бесплатный»

Тариф «Бесплатный» запустили в конце февраля. Он не имеет абонплаты и включает 30 минут на звонки другим операторам РФ, 50 СМС, 1 Гб интернет-трафика, а также позволяет без ограничения общаться внутри сети как в своем, так и в чужом регионе.

Кроме того, этот тарифный план можно настроить индивидуально, дополнив его пакетами: 1 и 5 Гб интернета, 100 минут и/или 50 СМС. Управлять сервисами и следить за расходом пакетов можно через мобильное приложение «Мой DANYCOM», которое доступно для скачивания на платформах Android и iOS.

Подробнее с условиями тарифных планов компании можно ознакомиться на сайте в разделе «Тарифы». Условия тарифа «Бесплатный» отличаются в Республике Крым и Севастополе, сообщили 7 августа в пресс-службе компании DANYCOM.Mobile.