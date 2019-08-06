В Адыгее 20 тысячам абонентов начислили двойную плату за вывоз мусора на 1 млн рублей

Адыгея

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Прокуратура выявила факты двойного начисления платы за вывоз ТКО в Адыгее

По данным ведомства, единый оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — ООО «Экоцентр» в текущем году начислил двойную плату за вывоз ТКО в отношении 20 тыс. 258 абонентов, проживающих в 333 многоквартирных и 14 тыс. 237 чатстных домах.

Нарушение было выявлено в ходе прокурорских проверок деятельности «Экоцентра». В пресс-службе ведомства отметили, что сейчас все нарушения уже устранены, неправомерно начисленные платежи на сумму свыше 1 млн рублей сняты.

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Так, Теучежская межрайонная прокуратура установила, что «Экоцентр», несмотря на заключенный с ООО УК «СтройКомСервис» договор об оказании услуг по вывозу ТКО, одновременно начисляли плату за эту же услугу 299 жителям 7 многоквартирных домов в поселке Тлюстенхабль.

Аналогичные нарушения выявили прокуроры Майкопа, Гиагинского, Кошехабльского и Шовгеновского районов, добавили в надзорном ведомстве.

Как писали Юга.ру, в ноябре 2016 года правительство РФ утвердило новые правила сбора твердых коммунальных отходов, согласно которым действия с мусором должны производить региональные операторы на основании договора, заключенного с потребителями. 

Мусор Прокуратура

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