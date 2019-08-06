В Адыгее 20 тысячам абонентов начислили двойную плату за вывоз мусора на 1 млн рублей

По данным ведомства, единый оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — ООО «Экоцентр» в текущем году начислил двойную плату за вывоз ТКО в отношении 20 тыс. 258 абонентов, проживающих в 333 многоквартирных и 14 тыс. 237 чатстных домах.

Нарушение было выявлено в ходе прокурорских проверок деятельности «Экоцентра». В пресс-службе ведомства отметили, что сейчас все нарушения уже устранены, неправомерно начисленные платежи на сумму свыше 1 млн рублей сняты.