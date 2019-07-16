Майкопский район начал переходить на сбор мусора в евробаках вместо пакетов

Администрация Майкопского района летом начала расширять проект по установке контейнеров для мусора. Так, евробаки сменили сбор мусора в пакетах

«Такой способ сбора мусора удобен для жителей и способствует улучшению санитарного состояния поселков, что особенно актуально в связи с развитием туризма. Число отдыхающих в горной части Адыгеи ежегодно растет, поэтому важно заботиться об экологии природных достопримечательностей, беречь природу, соблюдать чистоту и порядок в каждом населенном пункте. Это один из важных элементов философии гостеприимства», — отметил глава Майкопского района Олег Топоров.

По его словам, реализация проекта началась весной. Сейчас оборудовано 48 контейнерных площадок — в поселках Тульском, Победа и Удобном, станице Даховской. Средства на установку евробаков и обустройство площадок для них выделяют из бюджетов сельских поселений. Места для площадок выбирают с учетом мнения местного населения, сообщили в пресс-службе администрации Майкопского района.

В середине июля евробаки появятся в поселке Каменномостском. Также контейнеры продолжат устанавливать вдоль трасс федерального значения. Рассматривается возможность оборудования контейнерных площадок в других поселках района.

Как уточнили в Адыгейском филиале ООО «ЭкоЦентр», современные контейнеры, сменившие мусорные пакеты на обочине дороги, предназначены придать эстетичный вид процессу сбора твердых коммунальных отходов.

В сельских населенных пунктах администрация аула Адамий Красногвардейского района первой перевела своих жителей с бестарного на тарный способ сбора мусора.

«Здесь контейнеры установлены на центральных улицах. На протяжении нескольких лет жители соблюдают график выноса отходов в контейнеры, сохраняя чистоту вокруг баков и на всей территории аула», — рассказали в Адыгейском филиале ООО «ЭкоЦентр».

Глава Адыгеи рекомендовал расширить проект и в Майкопе. Однако здесь до сих пор действует только одна территория, где в частном секторе установлены евробаки. Жители большинства частных домов Майкопа по-прежнему выносят мусор в пакетах.

«Способ сбора ТКО — тарный или бестарный — определяет администрация муниципального образования. Региональный оператор готов совершенствовать вывоз отходов и в других населенных пунктах Адыгеи», — отметил директор Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр» Нальбий Алибердов.